Саратовским пенсионерам приходилось жить в подвале пансионата и страдать чесоткой

После того, как прокуратура выявила в саратовском пансионате «Мирра» многочисленные нарушение, следователи решили возбудить уголовное дело. Ранее стало известно, что часть постояльцев были вынуждены проживать в подвалах.

«Следственным отделом по Волжскому району города Саратов. <…> по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пожилых людей в пансионате для престарелых, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Саратовской области.

Следователи начали проверку в конце сентября, ровно на месяц учреждение было закрыто. За это время правоохранительные органы проверили пансионат на наличие нарушений. В результате они выявили, что пожилым не оказывали должного ухода, у многих были хронические заболевания, из-за чего требовалась медицинская помощь. Кроме того, 15 постояльцев заразились чесоткой и еще часть пенсионеров проживали в подвалах.

Как отметили в ведомстве, работа учреждения приостановлена. Расследование уголовного дела продолжается. В начале октября на условия в саратовском пансионате пожаловалась дочка одного из пенсионеров, когда ее отец заразился чесоткой.