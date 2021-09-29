Саратовский ветеран рассказал о регулярных избиениях сыном

В Саратове следователи начали проверку информации о систематических избиениях ветерана Великой Отечественной войны. В СК узнали об этом из публикации в СМИ, где говорилось, что пожилого человека регулярно избивает сын. Из-за этого он все время ходит в синяках. Подробностями случившегося пострадавший ветеран поделился с «360».

Все безупречно, когда не пьет

Николаю Семеновичу Сомову 93 года. Он рассказал, что в августе попал в больницу с сотрясением головного мозга, после того как его избил сын. После этого он несколько раз подвергался жестокому обращению. Его уже посетил участковый.

«Я написал заявление, что у нас отношения восстановлены добрые, но за ним (сыном) наблюдение будет, то есть он будет периодически посещать участкового. Думаю, что все будет нормально», — сказал Сомов.

По его словам, у сына есть проблемы со спиртным. Он избивал его во время запоев. В другое время, как заверил ветеран, сын ведет себя прилично.

«Только это (драки — прим. ред.) именно в том случае, когда запой. Когда нет запоя, он ведет себя безупречно. Он работает. Пенсионер, но работает», — отметил собеседник «360».

Простил сына

По мнению Сомова, участковый, который навещал его, очень толковый, хотя начал работать недавно. Пожилой человек выразил надежду, что полицейский как-то сможет помочь его сыну в борьбе с алкоголизмом.

Сейчас ветеран заверил, что чувствует себя нормально, хотя после сотрясения мозга в августе у него было еще несколько травм.

«Сейчас чувствую себя нормально. Хожу, гуляю. Раньше как-то и сто метров кое-как мог проходить, а сейчас могу и три километра пройти. Возраст, безусловно, сказывается, но думаю, за счет тренировок, за счет зарядок я восстановлю всякие неполадки [со здоровьем]», — поделился он.

Сомов добавил, что простил сына за его поступки и в дальнейшем продолжит жить с ним в одной квартире.

«Собственно говоря, квартира-то его. Я подарил ему когда-то ее. Будем жить вдвоем нормально», — заключил пожилой человек.

СК ведет проверку

В региональном СУ СК РФ сегодня сообщили, что разбираются в случившемся. Проверку начали после обнаружения публикации об избиениях ветерана в поселке Солнечный-2 Кировского района города Саратова. Сообщалось, что пожилого человека избивает сын, из-за чего у пострадавшего постоянно видны синяки и ссадины.

В августе этого года пожилой человек проходил попал в больницу № 1 им. Ю. Я. Гордеева с сотрясением головного мозга, которое он получил из-за избиения.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, после проверки будет дана объективная юридическая оценка действиям сына пожилого человека.