facebook_pixel
    12 февраля 2022, 11:28

    Саратовчанка изрезала ножом пятилетнего сына

    СК Саратовской области: женщина в Энгельсе изрезала ножом пятилетнего сына

    Александр Блинов

    В Энгельсе молодая мать изрезала ножом своего пятилетнего сына. Мальчика госпитализировали. Об этом сообщили на сайте управления Следственного комитета по Саратовской области.

    Саратовчанка изрезала ножом пятилетнего сына

    Мальчика забрали на скорой минувшей ночью. У ребенка колото-резаные ранения в области груди, живота и шеи. Все произошло в квартире дома на Полтавской улице.

    Следователи завели дело по уголовной статье «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

    Подозреваемой стала 29-летняя мать ребенка. Полицейские задержали ее и доставили в отдел. Сейчас с ней проводят следственные действия.

    Правоохранители собирают информацию о семье, в которой воспитывался мальчик.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

    Ранее в селе Клевакинское Свердловской области 20-летнюю мать заподозрили в убийстве ее девятимесячного ребенка. Труп младенца с ранами на голове и груди нашли в доме. Предположительно, женщина зарезала сына, приревновав мужа к соседке, которую тот предложил довезти до соседней деревни.