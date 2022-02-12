Саратовчанка изрезала ножом пятилетнего сына

В Энгельсе молодая мать изрезала ножом своего пятилетнего сына. Мальчика госпитализировали. Об этом сообщили на сайте управления Следственного комитета по Саратовской области.

Мальчика забрали на скорой минувшей ночью. У ребенка колото-резаные ранения в области груди, живота и шеи. Все произошло в квартире дома на Полтавской улице.

Следователи завели дело по уголовной статье «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Подозреваемой стала 29-летняя мать ребенка. Полицейские задержали ее и доставили в отдел. Сейчас с ней проводят следственные действия.

Правоохранители собирают информацию о семье, в которой воспитывался мальчик.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Ранее в селе Клевакинское Свердловской области 20-летнюю мать заподозрили в убийстве ее девятимесячного ребенка. Труп младенца с ранами на голове и груди нашли в доме. Предположительно, женщина зарезала сына, приревновав мужа к соседке, которую тот предложил довезти до соседней деревни.