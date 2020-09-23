Сантехника заподозрили в краже спрятанных под ванной 250 тысяч рублей

Столичного сантехника заподозрили в хищении спрятанных в чужой квартире 250 тысяч рублей. Хозяйка забыла, что положила деньги в старый носок, который оборудовала магнитом и прицепила на железную трубу под ванну.

Отмечается, что в доме у девушки забился сток. Для решения проблемы она вызвала специалиста. Пока сантехник работал, 25-летняя жительница Москвы не следила за всеми его действиями. Она рассказала, что забыла о своем ценном «кладе», который находился под ванной, информирует сайт kp.ru.

«Закончив ремонтные работы, сантехник быстро собрал свои инструменты, получил расчет и поспешил ретироваться из квартиры. Работа была выполнена, Татьяна осталась довольна», — уточнили работники правоохранительных органов.

На следующий день москвичка вспомнила про свой тайник. Решив проверить его, девушка не обнаружила носка с деньгами. После этого она сразу позвонила в полицию. В настоящий момент сотрудники МВД разыскивают сантехника. Уточняется, что подозреваемому грозит уголовное дело по статье о краже.