Санитарку из дома престарелых в Реутове обвинили в побоях

Прокуратура Реутова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней санитарки дома престарелых. Ее обвинили в двух случаях побоев постояльцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, женщина в августе 2021 года, находясь в пансионате для пожилых людей в Реутове, нанесла побои двум постояльцам. Ее действия попали на видео. На них видно, что санитарка била лежащего на полу пожилого человека тряпкой.

Женщину арестовали, она в ходе допросе признала свою вину. После этого следователи собирали доказательную базу ее виновности, в частности, разговаривали с очевидцами.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении прокуратуры.

Санитарке может грозить до двух лет тюрьмы.