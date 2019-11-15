Самозащита или месть? Стажер ДПС «вписался» за брата и застрелил человека

Стажера ДПС из Тульской области заподозрили в убийстве. Следствие полагает, что во время массовой драки он застрелил 31-летнего мужчину. Полицейские встали на сторону своего коллеги и заявили, что он защищался. Друзья погибшего придерживаются другой точки зрения.

Около 20 человек приехали на заброшенную АЗС в городе Алексин 10 ноября, чтобы «поговорить». По одну сторону был Роман Волошин и его брат Станислав, который как раз и стажировался в ДПС. По другую — местные спортсмены, сообщило РИА «Новости».

Диалог не сложился, и завязалась драка. Прозвучали выстрелы из травматического пистолета и несколько — из ружья. Станислав Волошин сначала стрелял в воздух и дважды — в толпу. Ранение получил один из участников конфликта, которого госпитализировали. Вторая пуля попала в сердце 31-летнему Михаилу Чернову. В машине скорой помощи он скончался.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Служебная проверка проводится и в отделе полиции, где служил 28-летний Волошин. Во время перестрелки, уверяют правоохранители, он находился не при исполнении.

У Волошина только положительные характеристики с предыдущих мест работы. В мае 2017 года он, тогда сотрудник МЧС, спас полуторагодовалую девочку. Она выпала из окна пятого этажа и зацепилась за карниз.

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По словам знакомых, младший брат Волошина 23-летний Роман поссорился с другом убитого. Волошин-младший, уверяют местные, часто попадал в неприятности и заслужил нелестные отзывы. На «стрелку» он позвал только брата, а его противник привел 11 человек. Большинство из них — спортсмены. Дрались двое, поделился один из приятелей погибшего Чернова. Остальные просто смотрели. Кто первым начал стрелять, пока не установлено.

«Толпа — это всегда неуправляемая отрицательная энергия. Кто-то крикнул „вали!“ — и понеслось», — рассказал знакомый Михаила. У погибшего остался маленький сын. Отзывы о Чернове тоже положительные.

Станислав Волошин явился в полицию с повинной и заявил, что стал стрелять, когда убегал от толпы. Сам, по его словам, тоже «поймал» несколько пуль — из травматики.

Друзья Михаила Чернова полагают, что стажер ДПС мстил за избитого брата и стрелять начал прицельно и без предупреждения.

Обвинения 28-летнему Станиславу пока не предъявлены. Если такое произойдет, то в случае признания вины мужчина может получить до 15 лет тюрьмы.