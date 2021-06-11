Самокатчик избил и ограбил прохожего в Екатеринбурге

Дерзкий самокатчик в Екатеринбурге два раза попытался спровоцировать прохожего на конфликт, а потом зашел вместе с ним в подъезд, избил и отобрал сотовый телефон. Преступление сняла камера видеонаблюдения. Грабителя задержали. Об этом сообщили в УМВД города.

По данным полиции, 2 июня в дежурную часть обратился мужчина, который рассказал, что незнакомец на самокате два раза пытался вывести его на конфликт на улице. После этого, по словам потерпевшего, агрессивный водитель электросамоката зашел вместе с ним в подъезд дома на улице Вильгельма де Генина, без слов избил его и отобрал сотовый.

Правоохранители задержали подозреваемого в грабеже через несколько дней.

«Им оказался 28-летний житель Курганской области, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, вандализм и кражу. Мужчина не стал отрицать свою причастность к содеянному и пояснил, что похищенный телефон он передал своему приятелю, который обещал рассчитаться за него позже», — рассказали в МВД.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Грабеж». В полиции считают, что это не единственное преступление, которое мог совершить задержанный.

В мае в Иванове поймали серийного грабителя — в течение нескольких часов он избил двух женщин и забрал у них ценности.