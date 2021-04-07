Самого молодого члена ОПГ «Цапковские» вновь задержали

Самого молодого члена ОПГ «Цапковские», 26-летнего Игоря Майданюка, вновь задержали. 10 лет назад юноша попал в тюрьму впервые, написал сайт kp.ru.

Мужчина несколько раз отбывал тюремное наказание за избиения и кражи. Зимой этого года его опять поймали на краже. А 4 апреля Майданюка привезли в спецпомещение для задержанных лиц в отделе МВД. Его задержали по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

В настоящий момент Игорь отпущен «под обязательную заявку». Приговор будет оглашен этой весной. Молодому жителю Кубани грозит до пяти лет тюрьмы.