Самодельный пистолет и патроны нашли у подмосковного учителя ОБЖ

Подмосковные полицейские нашли у учителя физкультуры и ОБЖ самодельный пистолет с патронами. Мужчину задержали и завели дело о незаконном обороте оружия. Теперь его ждут разбирательства.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, мужчина работал физруком в одной из школ в Озерах. Во время обыска в его квартире нашли пистолет, похожий на ПМ Р-411 и восемь патронов калибра 9 миллиметров.

Как выяснили эксперты, оружие учитель сделал сам, но стрелять из него можно. Следователи завели уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Жителя Озер задержали 18 февраля.

В середине месяца сотрудники аэропорта Шереметьево задержали женщину с патронами. Она пыталась пронести в терминал Е 50 патронов в женской сумочке. Женщина заявила, что не знает, откуда у нее взялись боеприпасы. Против нее возбудили уголовное дело.