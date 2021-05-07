Самодельные бомбы нашли в домах у двух жителей Ингушетии

Правоохранители обнаружили у двух жителей селения Средние Ачалуки в Ингушетии три самодельных бомбы, две гранаты, а также оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Обыски провели сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии провели 28 апреля дома у одного из жителей Средних Ачалуков.

«По месту жительства гражданина 1992 года рождения обнаружили два запала для ручных гранат, две боевые осколочные гранаты Ф-1, самодельное взрывное устройство, травматический пистолет и 250 патронов к ручному стрелковому оружию», — сказано в сообщении.

В доме у другого жителя селения обнаружили два самодельных взрывных устройства. Их правоохранители уничтожили на месте. Также у этого человека был самодельный пистолет, который изготовлен на базе пистолета Макарова, а также патроны к нему.

В отношении этих двух людей открыты уголовные дела по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Они задержаны, находятся в изоляторе временного содержания «Малгобекский».