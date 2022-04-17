Самодельное оружие изъяли у выстрелившего в сотрудника МЧС пенсионера

У пенсионера, который выстрелил в сотрудника МЧС, изъяли две единицы самодельного оружия. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«В ходе осмотра следователем изъято два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, охотничьи патроны в количестве 21 штуки и другие предметы», — сообщила Врадий.

Сейчас пенсионер находится на допросе. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Следователи также планируют назначение СМЭ (судебно-медицинскую экспертизу), генетической, баллистической и психолого-психиатрической экспертизы.

Днем, 17 апреля, в Одинцове неизвестный устроил стрельбу по сотрудникам МЧС прибывшим на вызов в многоквартирный дом. В этот момент спасатели вскрывали дверь, сообщил источник «360» в экстренных службах. Вскоре поступили сообщения о задержании пенсионера полицейскими. В распоряжении «360» попали кадры выхода мужчины из дома в сопровождении правоохранителей. Пресс-служба подмосковного главка СК сообщила, что задержанный стал подозреваемым по делу об убийстве сотрудника Московской областной противопожарно-спасательной службы.