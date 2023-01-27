Эксклюзив 27 января 2023, 10:43 «Сами спровоцировали». Очевидица драки на самолете из Таиланда в Якутию заступилась за пассажирку Источник «360»: дебошир устроил драку на борту самолета Таиланд — Новосибирск — Нерюнгри

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Пассажиров самолета S7 из Таиланда в Якутию из-за драки высадили на полпути, в аэропорту Толмачево. Мужчина напал на девушку, которую обвинил в национализме — она якобы назвала его жену узкоглазой. Очевидица рассказала «360», что супруги поднялись на борт пьяными и сами развязали конфликт по надуманному предлогу.

«Девушка не была источником конфликта. Она не обзывала и не оскорбляла семейную пару по национальному признаку. <…> Они были неадекватные, на ходу все это придумывали, обвинили совершенно невиновного человека», — сказала другая пассажирка.

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Именно она сняла драку на видео и рассказала подробности. Пьяные муж и жена вошли в салон самолета, пожаловались на отсутствие бизнес-класса и места рядом с туалетом. Им не понравилось, что полки для ручной клади над креслами уже заняли, отказались оставлять вещи на других местах, стали кричать на стюардессу и оскорблять пассажиров.

«Впереди сидящая девушка сделала замечание, чтоб вели себя поспокойней. Она не оскорбляла их. Якутам что-то там послышалось, и они еще больше стали всех оскорблять», — рассказала она.

Около получаса экипаж пытался успокоить семейную пару, но безуспешно. Мужчина обвинил девушку, которая сделала замечание, в том, что она назвала его жену узкоглазой. Он пообещал найти ее и убить. Собеседницу «360» дебошир назвал макакой за то, что она включила камеру, но потом заявил, что это она обозвала семью этим словом.

Самолет летел по маршруту Таиланд — Новосибирск — Нерюнгри (Якутия), супругов высадили в Толмачево. Полицейские составили административный протокол.