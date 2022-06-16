«Сами искали себе приключения». Отец бойца ММА назвал виновных в драке с его сыном

Жительница Иркутска в соцсетях обвинила бойца ММА, тренера спортклуба Василия Комлика в избиении ее мужа и друга семьи. Она рассказала, что вечером 3 июня супруг курил вместе с другом на балконе и сделал замечание водителю, который перекрыл проезд во дворе. По словам женщины, он позвал ее мужа «пообщаться», что вылилось в «нападение и избиение». Позже выяснилось, что «обидчик» — профессиональный боец. Пост во «ВКонтакте» собрал множество возмущенных комментариев, дело дошло до полиции. Однако отец Василия Комлика Игорь поделился с «360» другой версией событий.

Мужчина утверждает, что никаких особых «побоев» не было, люди «просто маленько поцапались», а на конфликт Игоря Комлика и его товарища спровоцировали двое на балконе, которые были пьяны.

«Сын и его товарищ — нормальные адекватные люди, которые никогда не лезут в разборки. Они просто были вынуждены. Тех людей я не знаю. Знаю со слов полиции, что они были „поддатые“. Стояли где-то на балконе, поговорили и спустились на разборки — о чем это говорит? Они сами искали себе приключения», — рассудил Игорь Комлик.

По его словам, Василий и его друг пытались «спустить все на тормозах», но в итоге «просто успокоили» буйных незнакомцев. А примерно через час стороны даже пришли к перемирию, причем по инициативе мужчин, развязавших конфликт. Игорь Комлик считает, что к тому времени они слегка протрезвели и успокоились.

«Через час они нашли моего сына с товарищем. Они помирились и пожали друг другу руки. Все было улажено, но потом жена одного из них вдруг подняла волну: давайте снимать побои», — заметил Комлик-старший.

Необъективное возмущение

Мужчина предположил, что, поднимая тему в интернете и обращаясь к правоохранителям, женщина хотела «срубить денег», хотя никаких требований от нее пока не поступало.

«Со стороны это выглядело так: сейчас мы в соцсетях это накрутим, потом в полиции, в прокуратуре — и потом конфликт уладим, как говорится, по мировому соглашению», — пояснил Игорь Комлик.

Он высказался и по поводу причины разборок, заметив, что, судя по видео с места событий, сын и его товарищ «никому ничего не перекрывали». Развязавший ссору мужчина и его приятель были «не правы с самого начала», подытожил Комлик.

«А теперь наша полиция вынуждена реагировать на необъективное общественное возмущение», — посетовал он.

По словам отца, Василий Комлик находится в полиции, дал показания. Написал, что у него все нормально, но пока связи с ним нет. Насколько понял Игорь Комлик, сына задержали на 24 часа.

«Я считаю, задерживать надо было тех ребят», — признался мужчина.