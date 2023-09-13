Криминал 13 сентября 2023, 15:10 Самарскому полицейскому пришлось отстреливаться от напавшего на него с ножом преступника

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В Самарской области пьяный мужчина при задержании напал на полицейского с ножом и был ранен в ногу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Житель Самарской области сначала поджег соседский дом, а потом сбежал. Полицейским удалось найти мужчину, он был пьян, достал нож и бросился на одного из правоохранителей. Нарушитель не остановился даже после предпреждения и получил пулю. Его госпитализировали, кроме того, возбудили уголовное дело.

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