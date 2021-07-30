В Самарской области подполковник полиции сознался в убийстве 15-летней школьницы. На допросе он заявил, что девочка набросилась на него с криками и он потерял рассудок. Об этом со ссылкой на источник сообщил Life.

Страж порядка рассказал, что, когда он ехал с рыбалки, на дорогу внезапно выскочила школьница. Он ее чуть не сбил. Полицейский вышел из машины, чтобы разобраться, что произошло. И тогда девятиклассница начала кидаться на него и кричать. Подполковник потерял рассудок и начал наносить ей удары ножом.

Тело девятиклассницы нашли в поселке Петра Дубрава в четверг. Она была единственным ребенком в семье. Ее мать несколько лет назад умерла, и воспитанием девочки занимался отец. Знакомые рассказали, что школьница была конфликтная и активная.

В убийстве заподозрили полицейского, которого в тот вечер видели рядом с телом школьницы. Очевидец рассказал, что неизвестный мужчина прижимал школьницу к земле, а потом скрылся на автомобиле Toyota. Было установлено, что на этой машине ездит начальник отделения по раскрытию особо тяжких преступлений.