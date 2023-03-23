23 марта 2023, 18:44
Самарские полицейские арестовали пьяного мужчину с партией наркотиков
В Самарской области автоинспекторы арестовали пьяного мужчину, который провозил запрещенные вещества в автомобиле. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, за рулем которой находился 20-летний молодой человек. Автоинспекторы заметили, что водитель ведет себя странно и предложили ему пройти медосвидетельствование, но он отказался.
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Сотрудники полиции решили осмотреть машину и обнаружили шесть пакетов с наркотиками.
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Наркотики
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