Криминал 03 февраля 2023, 11:01 Самарец разбил участковому голову дверцей от тумбочки «112»: психически больной житель Самары пробил доской голову участковому РИА «Новости»

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В Самаре участковый получил травму головы во время вызова на помощь медикам. Психиатрическая бригада пыталась забрать буйного мужчину в больницу, рассказал Telegram-канал «112».

Врачи приехали к 62-летнему мужчине, который вел себя агрессивно и отказывался ехать в лечебницу. Тогда они вызвали полицию, пришел участковый уполномоченный. Мужчина в форме и с оружием не смутил больного. Он продолжил отпираться, бросаться на людей, а потом схватил дверцу от тумбочки и ударил ей полицейского в висок. Самарца все-таки увезли в психиатрическую больницу, а участкового — в обычную. У него диагностировали черепно-мозговую травму.

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Под Новошахтинском в Ростовской области 38-летний уфимец ранее выстрелил в двух полицейских, когда они пытались его задержать. Один из сотрудников правоохранительных органов оказался в больнице в состоянии средней степени тяжести.

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