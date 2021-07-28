Потерпевший по делу о вымогательстве «банды Цапков» внезапно сам стал подозреваемым

Предприниматель Александр Исюк, который является потерпевшим по делу о вымогательстве «банды Цапков» из Кущевского района Краснодарского края, превратился в подозреваемого. Как рассказала его супруга изданию «МК», сейчас он находится в СИЗО.

Супруга Александра Наталья Исюк уже приехала в Москву, чтобы лично просить главу МВД Владимира Колокольцева и генпокурора РФ Игоря Краснова вступиться за ее супруга. В заявлении она указала, что еще в 2010 году участники банды Цапка заставили их взять в банке огромный кредит на 70 миллионов рублей. Позже они обналичили и отобрали эти деньги. Мужчина в какой-то момент побоялся, что его убьют, и решил скрыться.

Однако в 2019 году Исюк все равно решился написать заявление. Когда это дело передали новому следователю, он решил, что эта история выдуманная. 5 апреля 2021 года дело прекратили. Теперь уголовное дело возбудили против самого Исюка по статье о заведомо ложном доносе.

Страшная история в станице Кущевская в Краснодарском крае прогремела на всю страну в 2010 году. Там банда Цапка расправилась с семьей фермера Сервера Ахметова, убив 12 человек, в том числе детей. За все время действия, начиная с 1998 года, члены банды убили как минимум 19 человек. После трагедии с Ахметовым бандитов арестовали. Их приговорили к длительным срокам. Сам Цапок умер в 2014 году от оторвавшегося тромба.