Важное 20 февраля 2024, 12:19 Сальдо рассказал, кто стоит за его отравлением в 2022 году Губернатор Сальдо: к отравлению рицином в 2022 году причастен доверенный человек РИА «Новости»

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Отравление главы Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году организовали за денежное вознаграждение. Губернатор рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что к покушению причастен человек, которому он доверял. Фрагмент интервью он опубликовал в своем Telegram-канале.

«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял — за большие деньги он согласился стать иудой. Путь таких людей печален», — сказал он.

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Владимира Сальдо госпитализировали летом 2022 года. Его отправили в токсикологическую реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Губернатор рассказал журналистам, что почувствовал себя плохо, потерял сознание, а очнулся через 15 дней в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Злоумышленники использовали рицин. Владимир Сальдо заявил, что этот опасный боевой химикат токсичнее цианистого калия.

В декабре 2023 года фенольными соединениями пытались отравить главу ЛНР Леонида Пасечника. Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов обвинил в этом Вооруженные силы Украины.