Сахалинцев поймали на незаконной добыче морепродуктов. Видео

На Сахалине четверо мужчин занимались незаконной добычей дальневосточного трепанга. Морепродукты они вылавливали у южных берегов острова и отправляли во Владивосток.

Канал незаконной поставки морских огурцов перекрыли региональные полицейские вместе с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Сахалинской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Мужчины на моторных лодках и при помощи водолазного снаряжения вылавливали трепанга в заливе Анива. Морепродукты они увозили в частный дом, откуда перенаправляли в подпольный цех. Там морские огурцы обрабатывали, везли на склад, герметично упаковывали отправляли во Владивосток в грузовых контейнерах под видом других товаров. Предназначался трепанг на экспорт.

Оперативники при участии сотрудников Росгвардии задержали одного из участников группы с поличным, когда он добывал морепродукты. Остальных браконьеров накрыли в подпольном цехе во время приготовления трепанга.

При обысках у мужчин нашли водолазные костюмы, моторную лодку, газовые баллоны и другое необходимое для подводной ловли и обработки морепродуктов оборудование. Из оборота изъяли около 400 килограммов дальневосточного трепанга. Своей деятельностью сахалинцы нанесли 30 миллионов ущерба.

Возбуждено уголовное дело.