Сахалинцев поймали на незаконной добыче морепродуктов. Видео
Канал незаконной поставки морских огурцов перекрыли региональные полицейские вместе с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Сахалинской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Мужчины на моторных лодках и при помощи водолазного снаряжения вылавливали трепанга в заливе Анива. Морепродукты они увозили в частный дом, откуда перенаправляли в подпольный цех. Там морские огурцы обрабатывали, везли на склад, герметично упаковывали отправляли во Владивосток в грузовых контейнерах под видом других товаров. Предназначался трепанг на экспорт.
Оперативники при участии сотрудников Росгвардии задержали одного из участников группы с поличным, когда он добывал морепродукты. Остальных браконьеров накрыли в подпольном цехе во время приготовления трепанга.
При обысках у мужчин нашли водолазные костюмы, моторную лодку, газовые баллоны и другое необходимое для подводной ловли и обработки морепродуктов оборудование. Из оборота изъяли около 400 килограммов дальневосточного трепанга. Своей деятельностью сахалинцы нанесли 30 миллионов ущерба.
Возбуждено уголовное дело.