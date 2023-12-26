Криминал 26 декабря 2023, 10:03 Сахалинца приговорили к 15 годам колонии за подготовку диверсии на объекте ТЭК Pogiba Aleksandra/news.ru/globallookpress

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Сахалинский облсуд приговорил 43-летнего местного жителя к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса в регионе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по области.

Следствие установило, что мужчина готовил диверсию под руководством украинских спецслужб. При задержании сотрудники ФСБ нашли у него дома инструкцию по изготовлению взрывчатки и зажигательных устройств, компоненты для создания взрывчатки и средства связи с террористическим и экстремистским контентом. Кроме того, в телефоне сахалинца обнаружили переписку с координатором украинской террористической организации.

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Мужчину признали виновным в приготовлении к диверсии (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 281 УК РФ) и госизмене (статья 275 УК РФ). Первые три года он пробудет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.