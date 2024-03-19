Криминал 19 марта 2024, 07:52 Сахалинскую чиновницу приговорили к условному сроку за ущерб на 131 млн рублей Суд в Южно-Сахалинске осудил чиновницу за покупку квартир на 131 млн рублей РИА «Новости»

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Суд в Сахалинской области вынес приговор по делу о превышении должностных полномочий при выделении детям-сиротам жилья по найму. Сотрудницу администрации Южно-Сахалинска приговорили к пяти годам заключения условно, сообщил Следком.

Уголовное дело возбудили по статье 286 УК России «Превышение должностных полномочий». Бывшая начальница управления жилищной политики подписала контракты контракты на приобретение в муниципальную собственность 48 квартир в домах по улице 3-ей Институтской.

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Она знала, что жилье не соответствовало проектной документации, техническим регламентам и другим нормам. Квартиры выделили детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей по договорам найма.

Суд постановил, что из-за действий чиновницы региональный бюджет понес ущерб на сумму 131 миллион рублей, конституционные права сирот нарушили. Им выделили другое жилье, а женщину приговорили к пяти годам условно и запрету два года занимать руководящие должности.

В Московской области завершили расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств на покупку жилья для детей-сирот. По версии правоохранителей, преступная группа присваивала деньги по госпрограмме «Жилище».