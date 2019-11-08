Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Сахалинской области, который умышленно заразил школьницу ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК.
Правоохранители выяснили, что 21-летний житель Корсакова знал, что заражен ВИЧ-инфекцией. Однако с апреля по июнь 2019 года он вступал с 16-летней школьницей в незащищенный половой акт, не предупредив ее об инфекции. В результате девушка также заразилась ВИЧ.
Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.