Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией

Правоохранители выяснили, что 21-летний житель Корсакова знал, что заражен ВИЧ-инфекцией. Однако с апреля по июнь 2019 года он вступал с 16-летней школьницей в незащищенный половой акт, не предупредив ее об инфекции. В результате девушка также заразилась ВИЧ.

Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.