Сафронову вменили новый эпизод по делу о госизмене

Экс-советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову в окончательном обвинении по делу о госизмене вменили новый эпизод. Журналисту инкриминировали передачу данных о вооруженных силах РФ в Сирии политологу Демури Воронину, сообщил адвокат Иван Павлов РИА «Новости».

Сафронова теперь обвиняют не только в сотрудничестве с чешскими спецслужбами. По версии следствия, шесть лет назад он также передал Воронину некие сведения о деятельности российских военных в Сирии. А политолог, предположительно, переслал эти данные сотрудникам немецкой разведки и Цюрихского университета.

Накануне РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что ФСБ завершила расследование по делу Сафронова. Официально это никто не подтвердил. Но, по словам адвоката обвиняемого, юристы уже начали заниматься изучением материалов дела.

Сафронова задержали и арестовали в июле 2020 года. Журналиста обвинили в передаче странам НАТО секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонно-промышленном комплексе. По одной из версий, Сафронов работал на чешские спецслужбы, также сообщалось, что он мог действовать в интересах США.

Политолога Воронина задержали в Москве по подозрению в госизмене в феврале 2021 года. Адвокат Сафронова тогда заявил, что это никак не связано с делом его подзащитного.

Год назад россиянин Юрий Ещенко получил 13 лет тюрьмы за попытку продать данные ЦРУ.