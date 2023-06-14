14 июня 2023, 19:20
Садовника, убившего депутата Югры Колодича, арестовали в Москве
Суд в Москве арестовал садовника Расулова, обвиняемого в убийстве депутата Югры Колодича
Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу гражданина Таджикистана Расулова Али, подозреваемого в убийстве депутата Ханты-Мансийской окружной думы Александра Колодича.
Мужчине предъявили обвинение в совершении убийства и покушении на убийство. Вину Расулов признал.
Реклама
Он рассказал на суде о конфликте, произошедшем между ним и депутом вечером 11 июня. В ходе ссоры обвиняемый увидел нож, которым несколько раз ударил Колодича, в том числе в шею. Его супруге, которая спустилась в подвал, Расулов также нанес несколько ранений.
Спустя некоторое время обвиняемый вернулся на место преступления и перетащил тело убитого депутата в другое помещение подвала. Тело, как и следы крови и волочения, он засыпал землей.
Убийства
ХМАО
Депутаты
Москва 2023
Реклама
Реклама