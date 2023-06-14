Криминал 14 июня 2023, 19:20 Садовника, убившего депутата Югры Колодича, арестовали в Москве Суд в Москве арестовал садовника Расулова, обвиняемого в убийстве депутата Югры Колодича

Читать 360tv в

Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу гражданина Таджикистана Расулова Али, подозреваемого в убийстве депутата Ханты-Мансийской окружной думы Александра Колодича.

Мужчине предъявили обвинение в совершении убийства и покушении на убийство. Вину Расулов признал.

Реклама

Он рассказал на суде о конфликте, произошедшем между ним и депутом вечером 11 июня. В ходе ссоры обвиняемый увидел нож, которым несколько раз ударил Колодича, в том числе в шею. Его супруге, которая спустилась в подвал, Расулов также нанес несколько ранений.

Спустя некоторое время обвиняемый вернулся на место преступления и перетащил тело убитого депутата в другое помещение подвала. Тело, как и следы крови и волочения, он засыпал землей.