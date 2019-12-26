Адвокат подтвердил, что с сестер Хачатурян снимут электронные браслеты слежения

Адвокат Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, Ярослав Пакулин, подтвердил телеканалу «360» информацию о том, что с них снимут электронные браслеты и позволят покидать дом в любое время дня и ночи.

«Материалов в суд никто не подал о продлении этого запрета, поэтому сохраняются только запреты на общение с прессой, с фигурантами уголовного дела и на пользование средствами связи», — сообщил адвокат.

Пакулин также добавил, что дело находится на стадии изучения в прокуратуре. Он предположил, что, вероятно, уже имеются директивы на возврат дела Следственному Комитету, однако официальной информации пока не было.

Ранее сообщалось, СК завершил расследование дела сестер Хачатурян. Суд пока постановил, что Крестина и Ангелина могли осознавать свои действия в момент убийства, а Марии предложено назначить принудительное лечение.

Тело их отца, Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями было обнаружено летом 2018 года. Сестры признались в убийстве. Судмедэкспертиза подтвердила, что отец подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию.