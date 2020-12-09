С «самолета судного дня» в Таганроге украли технику стоимостью более 1 млн рублей

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 158 УК РФ „Кража“», — сказано в сообщении ведомства.

Полицейские уже предприняли необходимые следственные действия. Идут оперативно-разыскные мероприятия.

Вскрытие грузового люка Ил-80 обнаружили 4 декабря. С борта пропали 39 радиостанционных блоков и пять плат из демонтированных приборов. Воры оставили улики в отсеках самолета и на крышке распределительного устройства. Борт «судного дня» пригнали на местный аэродром для модернизации.

Самолет Ил-80 — воздушный защищенный пункт управления. Он предназначался для обеспечения бесперебойной связи командования Минобороны во время так называемого «судного дня» с конкретным родом войск. На вооружение в РФ приняли всего три подобных борта на базе Ил-86 и один на базе Ил-76.