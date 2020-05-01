«С пуповиной и остатками плаценты»: труп новорожденного месяц пролежал рядом с кладбищем в Химках

Житель Химок увидел недалеко от кладбища сверток с мертвым младенцем. Он пролежал там почти месяц. На место прибыли сотрудники полиции, которые собрали все улики и начали искать мать ребенка.

Новорожденного нашли 30 апреля в лесу, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Мертвый ребенок был завернут в ткань и футболку темного цвета с надписью «CocaCola». Сам сверток лежал в 40 метрах от северной стены Новолужского кладбища.

«С сильными гнилостными изменениями обнаружен труп новорожденного мальчика, с пуповиной и остатками плаценты, давность наступления смерти которого около месяца», — сказал наш собеседник.

Полицию вызвал один из местных жителей, который гулял вечером с собакой в лесополосе рядом с Парковой улицей. Он увидел сверток, который, по его словам, заметил еще 3 или 4 апреля. Мужчина развернул ткань, где оказалось тело новорожденного.

Труп отправили в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Сейчас правоохранители разыскивают мать ребенка и выясняют все обстоятельства.

«Проводится отработка жилого сектора, территории прилегающего к Новолужинскому кладбищу, подготовлены запросы в женские консультации на проведение выборки женщин состоявших на учете», — отметили в правоохранительных органах.

Рядом с местом случившегося они нашли два пододеяльника, на одном из которых было вещество бурого цвета, наволочку, разорванную простыню, перчатки, майку, поролон и другие улики.