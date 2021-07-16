«С ненавистью орал». Очевидец рассказал, что происходило в автобусе в Красноярске, на пассажиров которого напал мужчина

Напавший на людей в автобусе в Красноярском крае сначала был спокойным. Однако потом он стал агрессивным и возбужденным, что-то кричал с ненавистью. Об этом «360» рассказал пассажир этого автобуса Ронис Данисович. Он помог остановить преступника и оказывал помощь раненым.

По словам Данисовича, нападавшему около 30 лет. Он был нормально одет и в принципе не отличился от других. Сначала сидел тихо. Собеседник «360» задремал и не видел начала конфликта.

«Я услышал, когда был крик. Я глаза открыл, он стоял возле наших мест, а сосед мой в руках держал лезвие, и крик был. Я вскочил, схватил за запястье и повалил на пол [нападавшего]. Я у него вытащил нож. Он меня попытался ударить, но не успел. Я руки зажал ему, шею зажал, голову. Нож выбросил», — вспомнил Данисович.

Когда все успокоились, он попросил другого мужчину подержать преступника, потому что рядом с собеседником 360» был парень весь в крови. Он положил его в в проход и начал оказывать медицинскую помощь.

«У него была колото-резаная сантиметров четыре-пять. Я попросил салфетки и закрыл рану, поднял ноги. У меня медицинское образование — я знал, что делал», — отметил он.

Примерно через две минуты пострадавший открыл глаза, сказал, что чувствует себя лучше, но боль все равно есть. Потом Данисович услышал, что в конце автобуса тоже девушка без сознания. У нее была рана около трех сантиметров, из которой бежала кровь. Пассажир тоже поспешил ей на помощь — рану тоже заткнули салфеткой. После этого мужчина помог водителю, у которого была небольшая рана. Также был ранен и сосед Данисовича. В итоге водитель вызвал скорую и полицию.

«Возбужденное, агрессивное, глаза широкие. С какой-то ненавистью он орал, кричал», — вспомнил он поведение нападавшего.

Мужчина вечером 15 июля ранил несколько человек в автобусе, следовавшем из Красноярска в Республику Хакассия. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Родственники раненых потребовали выдать им преступника, чтобы вершить самосуд.

Региональное управление СК сообщило, что нападавшему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц».