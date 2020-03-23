«С детства был неспокойным ребенком». Односельчанка рассказала о возможном убийце полицейского в Волгограде

Мужчина, убивший полицейского в Волгограде, уже с ранних лет был «буйным, неспокойным ребенком». Соседи старались обходить его стороной. «360» удалось пообщаться с женщиной, которая некоторое время жила с убийцей в одном селе.

Одна из знакомых мужчины Вероника рассказала, что он был ее соседом, и сам добавился «в друзья» в соцсети. Но девушка общалась с ним «с осторожностью» — молодой человек еще в юные годы «загремел» в тюрьму. «Первый раз его посадили за драку со смертельным исходом. «Кажется, ему впаяли лет 13. Потом украл шубу, и его снова отправили в тюрьму на три года», — поделилась Вероника.

Трагедия произошла прямо возле здания местного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. По информации РЕН ТВ, патрульный вмешался в конфликт между мужчиной и женщиной. В этот момент скандаливший мужчина и достал нож. Сотрудник постовой службы Владимир Тафинцев скончался на месте. Ему было 35 лет. У погибшего остались жена и маленькая дочь.

Погибший полицейский будет представлен к государственной награде посмертно. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Руководство и личный состав МВД выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Тафинцева», — подчеркнула Волк.

По некоторым данным, предполагаемый виновник был в наркотическом опьянении. Его задержали, в ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.