Эксклюзив 18 января 2023, 00:35 «С детства был диагноз». Зарезавший маму из-за блокнота студент с детства отличался необычным поведением Студент зарезал мать из-за выброшенного блокнота с паролями в Уфе Телеканал «360»

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Жестокая расправа произошла еще в одной из многоэтажек на улице Революционной в Уфе. 18-летний юноша набросился на мать с ножом, она получила несовместимые с жизнью травмы. Соседка погибшей рассказали «360», что мать и сын жили тихо и никогда не ругались.

«Это была обычная семья. У подростка с детства был диагноз, связанный с психологическими расстройствами.Она ведь родила его в 45 лет. Жили в нужде», — отметила она.

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Собеседница «360» отметила, что у погибшей от рук сына соседки было еще трое детей, однако младший сильно отличался от них.

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«Даже по общению с ним, можно было понять, что он необычный мальчик. При этом он смог закончить школу и поступить в колледж. С матерью они жили очень тихо. Никогда не слышала, чтобы они ругались», — резюмировала жительница Уфы.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве матери парня. По его словам, мать делала в квартире генеральную уборку выкинула его блокнот, где он записывал логины и пароли от аккаунтов в интернете. После этого произошел скандал, во время которого сын нанес матери многочисленные удары ножом.

После преступления юноша позвонил родственникам и вызвал полицию. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».