Рыночного торговца зарезали у подъезда в Москве

Мужчину зарезали возле его дома на юго-западе Москвы. Убийство попало на камеру видеонаблюдения. Найти нападавшего пока не удалось, сообщили «360» в следственном управлении СК РФ по столице.

Следователи уточнили, что преступление произошло в ночь на вторник, 28 января, на улице Гарибальди.

Жертвой неизвестного, по данным Telegram-канала «МК: срочные новости», стал рыночный торговец из Азербайджана. Причины, по которым на него напали, неизвестны.

На снятых камерой кадрах виден мужчина, который подошел к подъезду. К нему подбежал человек с закрытым шарфом лицом. В руках он держал нож. Злоумышленник несколько раз ударил местного жителя, перебежал дорогу и бросился прочь.

В СК занялись поисками предполагаемого преступника.