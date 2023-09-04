Эксклюзив 04 сентября 2023, 13:35 Рыбака убили в Ленинградской области. Охотники могли в него попасть из-за желания подстрелить уток Источник «360»: рыбака под Петербургом могли застрелить охотники на уток

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Неизвестные застрелили 61-летнего мужчину в Ленинградской области. Мужчина был на рыбалке в Новой Ладоге, по дороге домой его убили. Знакомый с ситуацией источник «360» считает, что это могли быть охотники. В этой местности они обычно активно выслеживают уток.

Обычно мужчина ездил рыбачить вместе с женой, но в этот раз она не смогла составить ему компанию. Он весь день присылал ей фотографии, а потом перестал отвечать на звонки.

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«Он очень интеллигентный человек, неконфликтный. Был генеральным директором фирмы. Все его любили, уважали. Такой позитивный на работе был человек», — отметил собеседник «360».

По его словам, в местности, где проходит рыбалка, обычно бывает много охотников. Их целью являются утки. Эти люди обычно выслеживают добычу около канала, по которому рыбаки возвращаются домой.

«Там ни одного охотника не увидишь, там такие высоченные камыши — как лес стоят. Они так стреляют — просто не глядя», — добавил источник.

По данным телеканала РЕН ТВ, мужчину обнаружили в Новоладожском канале Ленинградской области 3 сентября. Он получил огнестрельное ранение в голову. Прохожие увидели его и вытащили на берег. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, они ищут преступника. Канал со ссылкой на источник написал, что речь идет о жителе Мурина.