Рыбака из КНДР отправили в российскую тюрьму за нападение на пограничников

Реальный срок в российской тюрьме получил рыболов из Северной Кореи. Он один из тех, кто напал на пограничников во время задержания в Японском море осенью 2019 года.

Иностранца отправили в тюрьму на четыре года. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель суда.

Ранее обвинения предъявили и двум другим рыбакам, но какое наказание ждет их, пока Следственный комитет не уточнил.

Все произошло еще в сентябре 2019 года. Приморские сотрудники погранслужбы заметили рыболовное судно с флагом КНДР. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что экипаж занимался незаконной добычей кальмара.

Судно со 161 браконьером задержали и решили сопроводить в Находку. Но во время этой операции 17 рыбаков напали на пограничников, а трое из них еще и использовали деревянные палки. В итоге сотрудники российской погранслужбы получили травмы.

Позже на границе задержали еще 11 северокорейских судов, которые тоже промышляли незаконной добычей кальмара.

По словам российского политолога, причиной постоянных нарушений законодательства со стороны северокорейских жителей могло стать обострение социально-экономических проблем в Северной Корее.