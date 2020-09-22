Рыбак выудил мешок с человеческими останками в Петербурге

ИА НСН рассказало, что мужчина выловил строительный мешок из реки Екатерингофки накануне. Внутри были человеческие останки, завернутые в пакет. По данным информагентства, рыбак выудил мешок около одного из домов по Лифляндской улице. Отмечается, что останки направлены на экспертизу.