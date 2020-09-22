Рыбак выудил мешок с человеческими останками в Петербурге
В Санкт-Петербурге рыбак выловил мешок, в котором оказались человеческие останки. Возбуждено уголовное дело об убийстве, передает ТАСС со ссылкой на городской следком.
ИА НСН рассказало, что мужчина выловил строительный мешок из реки Екатерингофки накануне. Внутри были человеческие останки, завернутые в пакет. По данным информагентства, рыбак выудил мешок около одного из домов по Лифляндской улице. Отмечается, что останки направлены на экспертизу.