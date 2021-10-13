Рыбак погиб при загадочных обстоятельствах в Нижегородской области

Накануне в Бутурлинском районе Нижегородской области из реки Пьяна достали тело 62-летнего мужчины, написал «Царьград».

По информации правоохранителей, рыбак выехал рано утром из поселка Бутурлино на велосипеде. Через несколько часов его тело достали из воды местные жители. Что именно произошло, пока не известно.

На теле мужчины не нашли следов насильственной смерти, а его велосипед лежал на берегу реки. Сейчас выясняются детали происшествия.

СУ СК по Нижегородской области проводит доследственную проверку, назначена судмедэкспертиза.