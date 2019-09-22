Ружья и обрезы нашли в пруду Балашихи

Неизвестные обстреляли троих жителей Омска Подробнее

«Поступило заявление от местного жителя о том, что в пруду им обнаружены предметы, похожие на оружие», — рассказали агентству.

К пруду прибыли полицейские, которые забрали два обреза и столько же одноствольных ружей для охоты.

По словам пресс-службы, оружие нашлось еще 14 сентября. Позже было возбуждено уголовное дело о «Незаконном изготовлении оружия».