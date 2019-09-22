  • Ружья и обрезы нашли в пруду Балашихи

    22 сентября 2019, 20:33

    Дарья Бунякова

    Мужчина нашел в одном из прудов Балашихи два охотничьих ружья и два обреза. Он рассказал о находке сотрудникам полиции, которые изъяли оружие. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

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    «Поступило заявление от местного жителя о том, что в пруду им обнаружены предметы, похожие на оружие», — рассказали агентству.

    К пруду прибыли полицейские, которые забрали два обреза и столько же одноствольных ружей для охоты.

    По словам пресс-службы, оружие нашлось еще 14 сентября. Позже было возбуждено уголовное дело о «Незаконном изготовлении оружия».