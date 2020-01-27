Русская смекалочка. Заключенным передали торт с начинкой из телефонов

Сотрудники исправительной колонии № 8 в Амурской области пресекли ловкую попытку передать заключенным партию мобильных телефонов. Гаджеты пытались пронести в торте, спрятав их между коржами.

Инцидент произошел в исправительной колонии, расположенной в Благовещенске. Семь сотовых телефонов стали «начинкой» между коржами торта, сообщила пресс-служба УФСИН России по Амурской области. Однако «инновационный десерт» до заключенных дойти не смог.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Амурской области

Все гаджеты были обнаружены и изъяты во время досмотра. В местах лишения свободы такие средства связи запрещены. В отношении гражданина, пытавшегося передать необычную посылку, составили протокол об административном правонарушении.

Стоит заметить, что это не первый случай, когда заключенным пытаются передать телефон, «упакованный» в еду. Так в 2018 году, сотрудники колонии строго режима в городе Белово Кемеровской области перехватили спрятанные в сале мобильный телефон, флешку и наушники. Такой «презент» приготовила теща для своего заключенного зятя.