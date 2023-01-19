Криминал 19 января 2023, 20:23 Румыния выдала России обвиняемого в мошенничестве Генпрокуратура объявила об экстрадиции из Румынии обвиняемого в мошенничестве россиянина РИА «Новости»

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Объявленного в международный розыск по делу о мошенничестве Эдуарда Солохина задержали в Румынии. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России, в ближайшее время обвиняемого в хищении трех миллионов рублей экстрадируют на родину, чтобы он предстал перед судом.

По данным следствия, Солохин с 2015 по 2017 год, представляясь чужим именем, заключал с коммерческими организациями договоры на поставку оборудования. После перечисления денег на свои счета он прекращал выходить на связь. Общая сумма ущерба от его действий превысила три миллиона рублей.

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От правоохранительных органов Солохин скрылся. Генеральная прокуратура объявила его в международный розыск, и осенью 2019 года обвиняемого в мошенничестве задержали в Румынии.

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Российское надзорное ведомство в ходе тесного сотрудничества с румынскими правоохранителям добилось выдачи Солохина.