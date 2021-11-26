Руководству шахты и инспекторам Ростехнадзора предъявили обвинение по делу о трагедии на «Листвяжной»

СК предъявил обвинения пяти фигурантам дела о трагедии в «Листвяжной». Среди них директор шахты, его первый заместитель, начальник участка и инспекторы Ростехнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руководителей шахты обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В отношении работников Ростехнадзора завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек.

По данным следствия, директор шахты его подчиненные нарушили требования безопасности во время работ. Это привело к обрушению породы с последующим выбросом метана и задымлению вентиляционного штрека. В результате погибли рабочие, находившиеся в шахте.

Сотрудники Ростехнадзора, которые должны были проверить выполнение требований безопасности, не осмотрели вентиляционный штрек. Но составили акты о том, что проверочные мероприятия провели.

В ближайшее время следователи подадут ходатайство в суд об избрании меры пресечения пяти фигурантам. Сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

После взрыва, пожара и задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 шахтеров и пять спасателей. В больницу попали 40 горняков в состоянии различной степени тяжести.

Единственным, кто смог спастись, оказался командир отряда МЧС Александр Заковряшин. Спустя сутки он самостоятельно выбрался на поверхность. Его срочно госпитализировали с обморожением, обезвоживанием и отравлением продуктами горения. В минувший четверг, 25 ноября, власти Кемеровской области объявили в регионе трехдневный траур по погибшим.