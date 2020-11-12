Руководство тубдиспансера в Новосибирске уличили в халатности после скандала с медсестрами

Уже третье уголовное дело завели в отношении туберкулезной больницы в Новосибирске. Руководство заведения, где сотрудница таскала маленькую девочку за волосы, подозревают в халатности.

Речь идет об ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница». Дело открыли в отношении начальства в рамках уголовного расследования жестокого обращения медперсонала с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

В начале ноября в Сети появилось скандальное видео. На нем медсестра взяла девочку за волосы и кинула на кровать. Автором ролика оказалась женщина, которая лежала в больнице со своим ребенком. Она утверждает, что такие случаи происходили многократно.

В больнице провели проверку, возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением». Медсестру уже уволили. В ходе проверки Следственный комитет узнал еще об одной похожей истории и завел дело по той же статье в отношении другого сотрудника медучреждения.

Следствие считает, что руководство диспансера недобросовестно выполняло свои обязанности. Именно отсутствие контроля за медработниками и привело к таким последствиям. Расследование дела продолжается.

Минздрав Новосибирской области сообщил, что из этой больницы уволили заведующего филиалом. В ведомстве отметили, что старшую сестру филиала и старшую сестру отделения понизили в должности. В палатах, коридорах, игровых установят камеры наблюдения.