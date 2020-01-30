Руководство тира в Калужской области задержали за производство оружия

ФСБ и Росгвардия в Калужской области вышли на след преступников, которые переделывали охотничьи ружья и оружие с холостыми патронами в настоящий огнестрел. Организаторами такого бизнеса оказались руководители местного тира.

Речь идет об ООО «Спортивно-стрелковый клуб Паритет-СВ». На базе клуба его начальство организовало «мастерскую по нелегальной переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое под стрельбу автоматическим огнем». Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

В стрелковом тире, который находится в городе Юхново (Калужская область), провели обыски. На складе сотрудники ФСБ и Росгвардии нашли более 1200 единиц огнестрельного оружия. Официально оно числится как охотничьи карабины и массогабаритные макеты с восстановленными боевыми свойствами. Под последними имеются в виду пистолеты-пулеметы, пулеметы, разные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки, карабины револьверы. Все они выглядят как настоящие, но стреляют холостыми патронами. Также на складе обнаружили большое количество патронов разного калибра.

Мастерскую закрыли, все оружие передали на экспертизу. Судьба руководителей тира определиться после получения результатов исследования.