Руководство частных рехабов в Ленобласти предстанет перед судом

Следственный комитет завершил расследование дела о незаконном лишении свободы в частных реабилитационных центрах Ленинградской области. Фигурантам предъявили обвинение, в ближайшее время дело передадут в суд, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Дело по статьям «Незаконное лишение свободы группой лиц» и «Похищение человека группой лиц из корыстных побуждений» завели в сентябре 2019 года.

Тогда спецназ взял штурмом коттеджи во Всеволожске, Дубровке и Новосаратовке Ленинградской области. В домах были устроены частные рехабы, в которых насильно удерживались алкоголики и наркоманы. За месяц нахождения в учреждении с родственников брали по 40-100 тысяч рублей.

Силовики задержали руководителя сети клиник и четырех его помощников — жителей Москвы, Подмосковья и Брянска. Троих фигурантов арестовали, одного отправили под домашний арест, еще одного отпустили под подписку о невыезде.

По версии следствия, обвиняемые навязывали свои услуги, вводили клиентов в заблуждение и удерживали их в домах «с явными нарушениями санитарных норм и правил общежития».

Кроме того, одного из потерпевших переместили против его воли из одного центра в другой.