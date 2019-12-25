    25 декабря 2019, 17:15

    Руководителя «Свидетелей Иеговы» задержали в Волгоградской области

    Александр Кушак

    В Вологодской области задержали двоих членов запрещенной в Росии организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт управления Следственного комитета по региону.

    Сотрудники СК и Центра по противодействию экстремизму УМВД задержали двоих членов организации. Как выяснилось, один из них является фактическим руководителем «Свидетелей Иеговы».

    При обыске у них были изъяты финансовые документы, литература и агитационные материалы.

    По данным следствия, с января 2019 года члены организации занимались распространением литературы экстремистского содержания и сбором средств. Руководитель «Свидетелей Иеговы» заключен под стражу по решению суда, его сообщнику назначен домашний арест.