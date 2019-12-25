Руководителя «Свидетелей Иеговы» задержали в Волгоградской области

Сотрудники СК и Центра по противодействию экстремизму УМВД задержали двоих членов организации. Как выяснилось, один из них является фактическим руководителем «Свидетелей Иеговы».

При обыске у них были изъяты финансовые документы, литература и агитационные материалы.

По данным следствия, с января 2019 года члены организации занимались распространением литературы экстремистского содержания и сбором средств. Руководитель «Свидетелей Иеговы» заключен под стражу по решению суда, его сообщнику назначен домашний арест.