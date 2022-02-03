Руководителя хлебозавода в Башкирии заподозрили в сокрытии 7 миллионов

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении руководства хлебозавода в Нефтекамске. Следствие заподозрило руководство комбината в сокрытии денег, предназначенных на оплату налогов. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

По версии следствия, руководство предприятия с мая по июль прошлого года предпринимало меры по выводу денег, которые предприятие задолжало за уплату налогов.

Этой схемой руководство предприятия решило воспользоваться потому, что операции по счетам предприятия приостановила налоговая инспекция. Поскольку предприятие накопило долгов по налогам на сумму свыше семи миллионов рублей.

С помощь таких переводов руководству предприятия удалось произвести расчеты на сумму в 23,5 миллиона рублей и скрыть семь миллионов рублей, предназначавшихся на ликвидацию налоговой задолженности.

Следствие изъяло бухгалтерскую документацию. Сейчас допрашивают руководство, его работников и контрагентов.