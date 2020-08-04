facebook_pixel
    04 августа 2020, 11:26

    Руководители «Титановой долины» приняли отставку арестованного гендиректора

    Полина Петрова

    Руководители экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области приняли отставку генерального директора Артемия Кызласова, который обвиняется в получении крупной взятки, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
    Руководители «Титановой долины» приняли отставку арестованного гендиректора

    На днях он подал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию. В понедельник, 3 августа, в заочном формате провели совет директоров. Отставка была принята.

    Уточняется, что вместе с Кызласовым 17 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Ему вменили посредничество в передаче денежных средств, пишет NEWS.ru.

    Бывший гендиректор вину не признал. В настоящий момент он находится под домашним арестом.

    Новости SMI.FM