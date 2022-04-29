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    29 апреля 2022, 00:33

    Руководителей новосибирского предприятия осудят за кражу деталей в особо крупном размере

    Арина Бобкова

    В Ленинском районном суде Новосибирска вынесут приговор в отношении начальника участка и директора предприятия. Лица, занимающие руководящие должности, организовали кражу запчастей тепловозов на сумму более 2,5 миллиона рублей.

    Как пишет newizv.ru со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, в период 2020–2021 годов начальник участка организации, которая обслуживает железнодорожные составы, и директор компании организовали вывоз запчастей с предприятия. Детали и комплектующие сняли с тепловозов, но при этом они находились в пригодном для дальнейшего использования состоянии.

    Незаконные действия двух фигурантов уголовного дела нанесли организации ущерб на более чем 2,5 миллиона рублей.