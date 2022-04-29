Руководителей новосибирского предприятия осудят за кражу деталей в особо крупном размере

В Ленинском районном суде Новосибирска вынесут приговор в отношении начальника участка и директора предприятия. Лица, занимающие руководящие должности, организовали кражу запчастей тепловозов на сумму более 2,5 миллиона рублей.

Как пишет newizv.ru со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, в период 2020–2021 годов начальник участка организации, которая обслуживает железнодорожные составы, и директор компании организовали вывоз запчастей с предприятия. Детали и комплектующие сняли с тепловозов, но при этом они находились в пригодном для дальнейшего использования состоянии.

Незаконные действия двух фигурантов уголовного дела нанесли организации ущерб на более чем 2,5 миллиона рублей.