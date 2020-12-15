Руководитель сгоревшего пансионата Башкирии стала фигурантом уголовного дела

Сейчас с подозреваемой проводят следственные действия. Следователи провели обыски по месту жительства задержанной, а также в местной администрации и надзорных органах, которые должны следить за ситуацией в доме престарелых.

Источник фото: СК РФ

Сотрудники ведомства назначили судебные экспертизы для установления причин начала пожара и смертей погибших. В ближайшее время они обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для руководителя пансионата.

По результатам уже проведенных оперативных мероприятий следователи завели второе уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Оба уголовных дела объединили в одно производство.

Крупный пожар произошел в частном пансионате в Башкирии. В огне погибли четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. После возникновения огня из дома выбрались пять человек. Глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков заявил журналистам, что троих мужчин через окно вытащила сотрудница пансионата.

По словам местных жителей, в доме престарелых находились только лежачие пациенты, которых привозили из разных районов Башкирии. На работу заведения никто не жаловался.

В республиканском главке МЧС заявили, что в здании не было систем пожаротушения. Но были только извещатели, которые срабатывали при возникновения огня.