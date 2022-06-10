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    10 июня 2022, 18:25

    Руководитель компании в Кузбассе избил сотрудника лопатой

    Арина Бобкова

    Руководитель одной из компаний в Кемеровской области избил сотрудника лопатой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

    Руководитель фирмы прибыл в офис ночью для того, чтобы убедиться в качестве работы своих сотрудников. На месте он обнаружил, что один из работников спит. Разозлившись, 31-летний мужчина схватил лопату и несколько раз ударил ей подчиненного. В результате начальник повредил сотруднику легкое и сломал руку. Правоохранители возбудили уголовное дело.

    «Материалы направлены на рассмотрение в Беловский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 10 лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве.