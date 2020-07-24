Руководитель ФАДН осудил конфликт между закавказскими диаспорами в Москве
СМИ сообщили, что это случилось на Люблинской и Братиславской улицах на юго-востоке столицы. Отмечалось, что группы мужчин в медицинских масках избили людей в автомобилях с армянскими номерами и повредили их машины.
По словам Баринова, в настоящий момент проводится разъяснительная работа с диаспорами, чтобы избежать повторения таких конфликтов. Он пообещал, что провокаторы будут жестко наказаны, пишет DailyStorm.
«Нельзя допускать переноса армяно-азербайджанского конфликта в РФ. И Россия, и Москва стали для них вторым домом, и нельзя мир в этом доме разрушать. Будем надеяться, что удастся урегулировать конфликт», — пояснил он.
Уточняется, что в работе принимает участие комитет межнациональных отношений Москвы с диаспорами. В заключение Баринов повторил, что нельзя переносить конфликт из третьих стран на территорию России.