Руководитель ФАДН осудил конфликт между закавказскими диаспорами в Москве

Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов осудил массовую драку между представителями армянской и азербайджанской диаспор, которая накануне произошла в Москве.

СМИ сообщили, что это случилось на Люблинской и Братиславской улицах на юго-востоке столицы. Отмечалось, что группы мужчин в медицинских масках избили людей в автомобилях с армянскими номерами и повредили их машины.

По словам Баринова, в настоящий момент проводится разъяснительная работа с диаспорами, чтобы избежать повторения таких конфликтов. Он пообещал, что провокаторы будут жестко наказаны, пишет DailyStorm.

«Нельзя допускать переноса армяно-азербайджанского конфликта в РФ. И Россия, и Москва стали для них вторым домом, и нельзя мир в этом доме разрушать. Будем надеяться, что удастся урегулировать конфликт», — пояснил он.

Уточняется, что в работе принимает участие комитет межнациональных отношений Москвы с диаспорами. В заключение Баринов повторил, что нельзя переносить конфликт из третьих стран на территорию России.