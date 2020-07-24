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    24 июля 2020, 16:03

    Руководитель ФАДН осудил конфликт между закавказскими диаспорами в Москве

    Полина Петрова

    Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов осудил массовую драку между представителями армянской и азербайджанской диаспор, которая накануне произошла в Москве.
    Руководитель ФАДН осудил конфликт между закавказскими диаспорами в Москве

    СМИ сообщили, что это случилось на Люблинской и Братиславской улицах на юго-востоке столицы. Отмечалось, что группы мужчин в медицинских масках избили людей в автомобилях с армянскими номерами и повредили их машины.

    По словам Баринова, в настоящий момент проводится разъяснительная работа с диаспорами, чтобы избежать повторения таких конфликтов. Он пообещал, что провокаторы будут жестко наказаны, пишет DailyStorm.

    «Нельзя допускать переноса армяно-азербайджанского конфликта в РФ. И Россия, и Москва стали для них вторым домом, и нельзя мир в этом доме разрушать. Будем надеяться, что удастся урегулировать конфликт», — пояснил он.

    Уточняется, что в работе принимает участие комитет межнациональных отношений Москвы с диаспорами. В заключение Баринов повторил, что нельзя переносить конфликт из третьих стран на территорию России.

    Новости SMI.FM